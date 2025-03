Juventusnews24.com - Yildiz Juventus: il turco conteso dalle big di Premier, per questa cifra potrebbe anche essere ceduto! Lo scenario

di RedazioneNews24: il turco conteso dalle big di Premier, per questa cifra potrebbe anche essere ceduto! Lo scenario in vista della prossima estate

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Kenan Yildiz, uno dei giocatori più tecnici della Juventus e che dall'inizio di questa stagione indossa la prestigiosa 10 bianconera.

Stando a quanto si apprende il turco vorrebbe restare a Torino per l'ottimo rapporto instaurato coi tifosi e col club. Tuttavia dalla Premier League insistono e se dovesse arrivare una proposta da 80-90 milioni di euro non è da escludere una eventuale partenza.