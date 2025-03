Lettera43.it - Xi Jinping accelera la riforma dell’esercito cinese tra nuovi regolamenti e sfide

Leggi su Lettera43.it

Xiserra i ranghi. In tempi di grandi turbolenze internazionali, il mantra della Cina è garantire la “sicurezza nazionale“. Ma per raggiungere l’obiettivo serve prima riorganizzare l’Esercito popolare di liberazione, reduce da diversi scandali di corruzione e avviato a celebrare il centenario nel 2027. Uno snodo chiave, entro il quale il presidente ha già chiarito di volere forze armate avanzate e pronte a combattere. Nei giorni scorsi, si è aggiunto un passaggio nella strada verso il potenziamento e il rinnovamento militare: Xi ha firmato treche hanno a che fare con l’ordinamento interno, il codice di condotta e la formazione militare.Xi(Getty Images).Prontezza al combattimento e lealtà: ivarati da XiCome recitano i media di Stato, le nuove norme entreranno in vigore dal primo aprile e «sono state concepite per trasformare completamente le forze armate del Paese in forze armate di livello mondiale, concentrandosi sulla prontezza al combattimento».