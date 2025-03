Zonawrestling.net - WWE: Un post criptico dei Wyatt Sicks nasconde un riferimento a una saga horror cult

L’ultimo messaggiodeisui social media può essere decifrato da chi ha una conoscenza approfondita dei filmdella fine degli anni ’80. Su X, la fazione macabra ha condiviso il seguente messaggio:HR1987WHSSTSYD2SA2Othe time draws near.—(@) February 28, 2025 I fan del franchiseHellraiser hanno rapidamente decifrato il codice. HR1987 faal titolo del film e all’anno della sua uscita. WHSSTSY è un richiamo a una delle battute più iconiche del film, quando il Cenobita principale, Pinhead, dice alla protagonista Kirsty Cotton: “We have such sights to show you” (Abbiamo così tante meraviglie da mostrarti).Quando Kirsty chiede a Pinhead cosa siano lui e i Cenobiti, il celebre personaggio dell’le risponde: “Demons to some, angels to others” (Demoni per alcuni, angeli per altri), rappresentato dalla sigla D2SA20.