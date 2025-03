Zonawrestling.net - WWE: Tutto in una sera, un mini-torneo ha decretato il nuovo sfidante al titolo degli Stati Uniti

In WWE e nel mondo del wrestling in generalepuò cambiare all’improvviso e questa notte ciò è successo per quanto riguarda il. Due settimane fa LA Knight si era guadagnato un match titolato dopo aver sconfitto The Miz, un match che era originariamente previsto per questa notte a SmackDown, tuttavia il match non è stato più pubblicizzato e nello show blu è andato in scena un breveper decretare, nuovamente, il #1 contender per ildetenuto da Shinsuke Nakamura.Eddie Guerrero’s moveIlha occupato gran parte dell’episodio di SmackDown di questa notte e si è sviluppato con tre match 1vs1 definiti di qualificazione che hanno poi portato al triple threat decisivo per determinare il#1 contender. I primi a salire sul ring in apertura di puntata sonoAndrade e Jacob Fatu.