WWE | Triple H promette un weekend rivoluzionario per l’industria del wrestling

Il Chief Content Officer della WWE, Paul “H” Levesque, è atterrato a Toronto, Ontario, in vista dell’episodio di SmackDown di stasera e di Elimination Chamber: Toronto, che si terrà questo. In un video condiviso online, Levesque ha descritto i prossimi eventi come un “che cambierà”, suggerendo che la WWE abbia qualcosa di importante in serbo. Touched down in Toronto #Smackdown @ScotiabankArena The start of an industry-changing. #WWEChamber pic.twitter.com/vqPwF03Qbr—H (@H) February 28, 2025 Sebbene gli eventi WWE siano sempre molto attesi, soprattutto durante la WrestleMania season, le parole diH lasciano intendere qualcosa di più del solito hype. Con Elimination Chamber come ultima grande tappa prima di WrestleMania 41, le speculazioni sono alle stelle su possibili sorprese, ritorni o annunci che potrebbero ridefinire la strada verso il più grande evento dell’anno della WWE.