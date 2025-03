Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa colpisce ancora, nuovo attacco a Cody Rhodes dopo SmackDown

non ha un attimo di tregua, ese ne è assicuratouna voltala fine di. L’Undisputed WWE Champion aveva già molto a cui pensare, con The Rock che lo spinge a essere il suo campione in vista di Elimination Chamber. A, The Rock ha aumentato la pressione regalandogli un pickup truck personalizzato e una cintura con la scritta “’s Soul”, dicendogli anche: “Ti voglio bene.” Ma la serata non erafinita per “The American Nightmare”.che le telecamere si sono spente,si è rivolto al pubblico di Toronto, fino a quandolo ha colpito alle spalle con unbrutale. I fan presenti hanno subito condiviso sui social clip del momento, mostrandoatterrareprima cheriuscisse a reagire e a colpirlo con una Cross, mandando l’enforcer in fuga.