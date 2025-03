Zonawrestling.net - WWE: John Cena rivela il suo ultimo obiettivo prima dell’Elimination Chamber

lo ha appena reso ufficiale: questa sera sarà l’ultima volta che entrerà nell’Elimination. A poche ore da Elimination2025,ha scritto su X una dichiarazione che ha fatto parlare tutto il mondo del wrestling: “Stasera entro nella mia ultima #WWEper assicurarmi il miomain event a #WrestleMania. Toronto è il luogo in cui ho annunciato che mi sarei ritirato, e questa sera sarà un evento da non perdere.”Tonight, I walk into the my final #WWEmatch to secure my final #WrestleMania main event.Toronto is the place where I announced I would retire, and tonight is gonna be an event you can’t miss. pic.twitter.com/v7y2pYzTNh—(@) March 1, 2025 Le parole dinon lasciano dubbi: questa è la fine di un’era. Il suo cammino verso WrestleMania 41 potrebbe essere la sua ultima occasione sul grande palcoscenico, rendendo la sua performance nelladi Toronto ancora più significativa.