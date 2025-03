Zonawrestling.net - WWE: In arrivo un altro PLE in Australia

Un anno fa circa, la città di Perth inospitava l’edizione 2024 di Elimination Chamber, in cui, oltre ai due incontri nella struttura di acciaio, Rhea Ripley ha difeso il titolo mondiale nel main event contro Nia Jax davanti ai suoi connazionali. L’evento è stato un grandissimo successo, sulla scia dei tanti show internazionali della gestione Triple H: così grande che la WWE potrebbe presto riproporlo.5 giorni di sports entertainmentCome anticipato dalla testatana The Westn, infatti, la TKO, la holding che controlla WWE e UFC, sarebbe in procinto di annunciare il ritorno di un PLE nella città di Perth. Ma non solo: l’idea, questa volta, è di portare più eventi, precisamente cinque, nella capitale dell’Occidentale. Nello specifico, il piano prevedrebbe una puntata di RAW, una di SmackDown e un PLE per la WWE, e due eventi della UFC – uno nel 2025 e uno nel 2026 – tutti quanti alla RAC Arena.