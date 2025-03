Zonawrestling.net - WWE: Il match tra Tiffany Stratton e Chelsea Green a SmackDown si trasforma in caos

La WWE aveva ancora uno show in programma prima di Elimination Chamber e ha presentato l’episodio didel 28 febbraio a Toronto.La serata è iniziata con l’ingresso trionfale della Hall of Famer Trish Stratus, accolta calorosamente dal pubblico della sua città natale. Poco dopo, il ring ha visto un acceso confronto tra la WWE Women’s Champione la Women’s United States Champion. Trish ha condiviso l’emozione di esibirsi nuovamente a Toronto, sottolineando l’importanza dell’evento per lei e la sua famiglia presente tra il pubblico. Toronto's @trishstratuscom is starting off #tonight! pic.twitter.com/zWLhHMQkPy— WWE (@WWE) March 1, 2025 Ha poi introdotto, con la quale ha mostrato grande sintonia, indossando entrambe maglie personalizzate dei Toronto Maple Leafs, simbolo del loro affiatamento in vista deldi coppia contro Nia Jax e Candice LeRae previsto per Elimination Chamber.