WWE | Boati di fischi a Toronto Logan Paul infiamma SmackDown con un’entrata shock

L’episodio della scorsa notte diera già carico di tensione in vista di Elimination Chamber, maha portato le cose a un altro livello con uno dei più grandi troll degli ultimi tempi. Nella seconda ora dello show, Drew McIntyre si è scagliato contro John Cena, mettendo in dubbio cosa penserebbe il suo io più giovane del fatto che Cena si sia così tanto allontanato dalla WWE: “Cosa direbbe il tuo vecchio io vedendo quanto sei diventato grande, John?” ha deriso McIntyre, aggiungendo persino una frecciata sulla stempiatura di Cena. Ma non si è fermato lì. McIntyre ha chiarito che non teme più Cena e ha promesso che lo avrebbe “seppellito a Elimination Chamber.”"I am gonna BURY you."@DMcIntyreWWE has a message for @JohnCena #pic.twitter.com/oCSyQ6b1xe— WWE (@WWE) March 1, 2025 Le cose sono rapidamente degenerate quando Damian Priest, Seth Rollins e CM Punk sono entrati in scena, dando vita a un caotico confronto a quattro al microfono.