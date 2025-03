Oasport.it - WTA Merida 2025, risultati 28 febbraio: le semifinali saranno Navarro-Avanesyan ed Arango-Saville

Si sono disputati i quarti di finale deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor della città messicana: letra la statunitense Emmae l’armena Elinae tra la colombiana Emilianae l’australiana Daria.Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la statunitense Emma, regola la wild card turca Zeynep Sonmez con lo score di 6-4 6-2 e nel penultimo atto se la vedrà con l’armena Elina, che rimonta e batte la qualificata australiana Maya Joint col punteggio di 4-6 6-2 6-0.Nella parte bassa del main draw ci sarà un derby tra qualificate in semifinale: la colombiana Emilianasupera in rimonta la slovacca Rebecca Sramkova con lo score di 5-7 6-3 6-0, mentre l’australiana Dariaapprofitta del ritiro della testa di serie numero 2, la spagnola Paula Badosa, giunto sul punteggio di 1-6 5-3.