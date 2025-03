Oasport.it - WTA Austin 2025, Pegula affronterà Tomljanovic in semifinale. Avanti anche Kessler e Minnen

Si sono delineate le semifinali del WTA di. Prosegue agevolmente il suo cammino Jessica, testa di serie numero e principale favorita per conquistare la vittoria finale. L’americana non ha avuto troppi problemi nel suo quarto di finale contro la russa Anna Blinkova, battuta con un perentorio doppio 6-2 in neun’ora di gioco (59 minuti).Adessosi troverà di fronte una ritrovata Ajla, che ha sfruttato al meglio la wild card concessa dagli organizzatori. L’australiana non giocava unain un torneo WTA (senza considerare i 125) addirittura dal giugno scorso a Birmingham, quando venne poi sconfitta nell’ultimo atto dalla kazaka Putintseva.ha battuto la giapponese Ena Shibahara, salvandodue match point, in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco.