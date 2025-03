Wta | a Merida ritiro per Badosa ad Austin ok Pegula

Leggi su Sportface.it

Prosegue la corsa di Jessicanell’Atp 250 di. La statunitense, testa di serie numero 1, ha sconfitto in due set la russa numero 74 del mondo Anna Blinkova. 6-2 6-2 il punteggio in favore di, che sta dominando come da previsione il torneo di casa. Nessun set perso tra Rus, Parrizas-Diaz e Blinkova oggi. In semifinale affronterà la veterana Ajla Tomljanovic. La 31enne numero 111 del mondo, l’ha spuntata al terzo set sulla giapponese Ena Shibahara. Due ore e trenta minuti di lotta in cui l’australiana si è salvata al tie-break decisivo dopo non aver sfruttato sei match point e averne salvato uno. Tomljanovic rienterà in top 100 da lunedì. Al momento si occupa in 93ª posizione. Dall’altra parte del tabellone, la belga Greet Minnen ha battuto in due set la statunitense Caroline Dolehide.