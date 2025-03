Nerdpool.it - World of Warcraft: Cavafonda porta nuovi contenuti in The War Within

Leggi su Nerdpool.it

Il prossimo capitolo di The Warè arrivato con l’aggiornamento(11.1), ora disponibile. I Campioni di Azeroth potranno addentrarsi nell’antica capitale dei Goblin, un luogo ricco di intrighi, innovazione e alleanze inaspettate.L’aggiornamento introduce:Nuovo capitolo della storia: i giocatori dovranno allearsi con i Cartelli dei Goblin per fermare Gallywix e svelare la sua connessione con Xal’atath.Nuova razzomobile: la G-99 Rottadicollo si unisce al viaggio dinamico con una serie di opzioni di personalizzazione.Incursione “Liberazione di”: un’esperienza con 8 boss che culmina in una resa dei conti contro Gallywix.Spedizione “Operazione Paratoia”: una corsa contro il tempo per evitare il collasso delle Profondità Risonanti.Nuove Scorribande: il Sito di Scavo 9 e il Canale Laterale si aggiungono alla lista, insieme alle versioni aggiornate delle scorribande esistenti con Brann Barbabronzea in una nuova specializzazione.