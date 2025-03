Messinatoday.it - Workshop di scrittura della poetessa Marietta Salvo

Leggi su Messinatoday.it

Si è concluso da qualche giorno il corso dicurato dalla, tenutosi nella libreria Colapesce. In realtà non è proprio finito perché nei partecipanti, che per lo più non si conoscevano prima, si è instaurato un legame, un filo. E questo è' dovuto al miracolo che si.