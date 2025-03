Liberoquotidiano.it - Woke, finto-pacifismo e anti-sovranismo: la piazza pro-Ue sarà l'ennesimo corteo anti-Meloni

Invocare unaeuropeista, come ha fatto Michele Serra, ma a che scopo? Per la sinistra sarebbe l'ennesima occasione per manifestare controe contro Trump. Non volendo proprio accettare l'idea che l'Europa ha il principale nemico in se stessa. Lo ha detto Draghi, lo ha detto l'americano Vance. Dunque tutti incon la bandiera blu di Bruxelles? Una-nazioni più che europeista. Perché il valore nazione alla sinistra è sempre stato sulle scatole. E non parliamo qui della degenerazione dei nazionalismi ma dei fattori identitari che sono alla base della memoria e della cultura di un popolo, dei popoli europei. Per la sinistra, innamorata prima dell'internazionalismo e dopo della sua evoluzione in senso globalista, tutto ciò è un pericolo. E nella loro propaganda opporsi alsignifica nient'altro che opporsi alla nazione come se l'Europa non fosse il risultato delle diverse storie nazionali.