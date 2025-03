Lanazione.it - Weekend della prevenzione. In campo 40 specialisti per esami e visite gratis

Oltre 40 medici, 14 box per garantire la massima riservatezza, attese fino a 500 persone. Da oggi a Pontedera è possibile prenotarsi attraverso il qr code presente sulle pagine social alla due giorni diche gratuite aperte a tutti che si terranno sabato 22 e domenica 23 marzo al Centrum Sete Sois Sete Luas di viale Piaggio (orario dalle 9 alle 18.30-19).con lo psichiatra, per i disturbi del sonno, con il proctologo, per ecografie ad addome e tiroide, per un elettrocardiogramma basale, con l’allergologo, con il chirurgo generale e chirurgo maxillofacciale. E poi con il neuropsicomotricista, con il podologo, con il fisioterapista, con l’osteopata, con il pedagogista e con i tanti altriche saranno presenti in quei giorni. Si tratta di un’iniziativa dei membri del capitolo di Pontedera di Bni Aurora, con il patrocino del Comune di Pontedera.