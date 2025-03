Ilfoglio.it - Vuoi la sala comunale? Prima devi firmare una dichiarazione di antifascismo

Leggi su Ilfoglio.it

Chi va negli Stati Uniti riceve in aereo un foglio da compilare, con domande abbastanza prevedibili, “hai già violato le leggi americane sull’immigrazione?”, ma anche altre, più strane: “Hai partecipato ad attività terroristiche?”, “sei stato membro del governo nazista?”. Noi italiani fatichiamo a capire perché uno dovrebbe autodenunciarsi. Il fatto è che gli americani basano la convivenza civile sulla fiducia reciproca: se rispondiamo di no e poi salta fuori che nel 1943 eravamo pezzi grossi dell’organizzazione Todt, saranno mazzate di fuoco. Non tanto per il crimine di allora, quanto per l’insincerità di adesso. Da quelle parti si dà per scontato che uno dica la verità. La stessa fiducia nell’onestà del prossimo esiste a Lodi. Il comune ha stabilito che chi vuole usare le sale pubbliche per incontri o conferenze deveunadi