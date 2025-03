Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, domani ultima trasferta del poker. Coach Leka: "Torino intensa, serve durezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se c’è uno che più dagli altri ci tiene a portar via i due punti dal Pala "Gianni Asti"è Simone Zanotti, torinese di nascita ma ormai pesarese d’adozione, alla quinta stagione con la canotta biancorossa. "La partita controper noi è fondamentale - dice il lungo della-: a livello di classifica siamo tutti molto vicini e questi due punti ci portebbero a quota 36 e a poter guardare più su, cercando di evitare i play-in per giocare con certezza i playoff, che sono il nostro obiettivo. E’ una sfida non facile, perché loro arrivano da un ottimo momento: hanno vinto su un campo importante come Rimini mettendo in fila tre vittorie, quattro nelle ultime cinque, mentre noi veniamo da una sconfitta e la nostra voglia di riscatto è tanta. Dovremo fare attenzione soprattutto ai loro due americani, che sono i principali terminali offensivi della Reale Mutua.