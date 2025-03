Volley l’ultima di A1 Femminile 2024 2025 | resa dei conti tra Roma e Firenze Scandicci-Novara il big match

Leggi su Sportface.it

Tutte le squadre in campo sabato 1° marzo in contemporanea perdi regular season: ecco le sfide della 26^ giornata della Serie A1di. L’ultimo bigdella stagione regolare vede a confronto, entrambe reduci dalle maratone infrasettimanali. Le toscane di Marco Gaspari, infatti, hanno ceduto al tie-break in trasferta contro Milano, mentre le zanzare di Lorenzo Bernardi arrivano dal successo interno al quinto set contro Vallefoglia. La Savino Del Bene va a caccia dei tre punti per difendere il secondo posto in classifica da Milano, attualmente terza ad un solo punto dalle toscane. Le meneghine guidate da Stefano Lavarini puntano al 21esimo successo in campionato per lanciarsi al meglio verso i Playoff, ma non devono sottovalutare Chieri, che davanti al proprio pubblico vuole rialzare subito la testa dopo l’inattesa sconfitta incassata a Pinerolo.