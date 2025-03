Oasport.it - Volley femminile, Conegliano imbattuta. Milano supera Scandicci, Roma retrocessa. Decisi i playoff

Stasera si sono disputate sette partite valide per la 26ma e ultima giornata della Serie A1 di: si è conclusa la stagione regolare, si è delineato il tabellone deiscudetto e sono state determinate le due squadre che retrocederanno in Serie A2.ha sconfitto Perugia per 3-0, ha infilato il 26mo successo consecutivo e ha completato il campionato da, presentandosi con tutti i favori del pronostico per conquistare il settimo tricolore consecutivo.A trascinare le Pantere di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso sono state l’opposto Isabelle Haak (12 punti), le schiacciatrici Gabi (12) e Zhu Ting (8), la centrale Cristina Chirichella (7). Le piemontesi non avevano molto da chiedere alla loro ultima partita, già certe della salvezza e impossibilitate di accedere alla post-season (da annotare i tredici punti messi a segno da Anett Németh).