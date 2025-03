Bergamonews.it - Volley Bergamo, ultimo round: arriva Firenze, obiettivo difendere il settimo posto

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio. È l’atto finale della regular season, quello pronto ad andare in scenda al PalaFacchetti, sabato 1 marzo alle 20.30, in quella che sarà la notte dei verdetti che determinerà la griglia dei playoff e anche l’altra retrocessa insieme a Talmassons, ma anche gli accoppiamenti dei Play Off Challenge.Sette match in contemporanea: a Treviglio, il1991 giocherà peril. Di fronte c’è Il Bisonte, che invece si gioca la salvezza: le toscane vanno a caccia di punti nella speranza che Roma resti ferma e si lasci sorpassare. Le rossoblù, invece, scendono in campo per respingere l’assalto di Vallefoglia (che sfida in casa Cuneo, già salva) alla settima posizione, che permetterebbe di evitare il confronto con la capolista Conegliano al primo turno dei quarti Scudetto.