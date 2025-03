Ilrestodelcarlino.it - Volley B maschile

Dopo la settimana di pausa, oggi riprende il campionato di Serie Bcon la 17esima giornata. Sab Group Rubicone sarà di scena alle 20.30 al Palasport di Bellaria Igea Marina per il sentito derby contro la Romagna Banca. Nell’ultimo turno i gialloblù, secondi nel girone E con 39 punti, hanno espugnato Loreto per 3-0. "È stata una partita importante perché ci ha dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi – dichiara il coach del Rubicone inStefano Mascetti – l’autostima che c’era già è stata ancora di più confermata. È sembrato che avessimo sempre in mano il pallino del gioco: potevamo anche essere sotto di qualche punto in certi momenti, ma i ragazzi sentivano di avere la partita in mano. Ci sono ancora tanti margini di crescita, soprattutto in certi momenti in cui, come tutte le squadre, pecchiamo magari di fretta e non di ordine tecnico.