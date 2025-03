Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri cede dignitosamente a Conegliano

Leggi su Perugiatoday.it

Condannata dal pronostico laMCPerugia, che già ha conquistato la permanenza in A1, la sua bella figura sul campo delle campionesse di tutto è riuscita comunque a farla.La Prosecco Doc Imoco, per nulla in vena di sconti dato che era fortemente intenzionata a.