Juventusnews24.com - Vlahovic torna in panchina? L’idea di Thiago Motta verso Juve Verona: cosa filtra sull’attaccante bianconero

di RedazionentusNews24 in vista del posticipo contro il Verona: le ultime sulla Juventus. Dalle parole ai fatti. Dopo le durissime dichiarazioni post–Empoli per l'eliminazione in Coppa Italia, Thiago Motta è pronto a delle esclusioni eccellenti per il Verona. Come riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbero partire dalla panchina Koopmeiners, Nico Gonzalez e Vlahovic. Anche il centravanti serbo, dunque, va verso l'esclusione dopo la Coppa Italia. I bianconeri torneranno in campo lunedì sera ancora allo Stadium.