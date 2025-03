Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: il rinnovo è naufragato, la dirigenza in estate punta a sostituirlo con lui! Scelto il bomber del futuro

Ormai non è più un mistero: negli ultimi mesi le trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus sono praticamente naufragate (o meglio, mai entrate nel vivo), con il serbo che si appresta a partire a un anno dalla naturale scadenza del contratto. I bianconeri sono pronti a lasciarlo andare e hanno già trovato il suo sostituto: la Juve punterà tutto o quasi su Victor Osimhen, di proprietà del Napoli ma destinato a lasciare gli azzurri a titolo definitivo in estate. La Juve ci proverà, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport.