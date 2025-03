Ilfattoquotidiano.it - “Vivi ancora con i tuoi?”. Perché recuperare la serie Netflix ‘Mo’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Stella SaccàIn uno degli episodi della seconda stagione dellatv“Mo”, il protagonista ha una discussione con Maria, l’amore della sua vita, che lo accusa di essere immaturovivecon la madre. Durante la lite, Mo spiega a Maria che nella sua cultura, vivere con la propria madre anche da adulti, quandonon si ha una famiglia propria, non è una questione di pigrizia o immaturità, ma una questione culturale. Una questione culturale. Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima?Sballottolati in una centrifuga di narrativa nord-occidentale e divorati dalla globalizzazione, noi italiani abbiamo messo da parte la nostra identità in favore di una visione totalmente distante da noi. Per lo meno dalla capitale in giù. “con i?” è tutt’ora una domanda pericolosa, e quell’parla chiaro.