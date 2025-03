Laprimapagina.it - Visita del Sottosegretario e del Capo del Corpo Nazionale VVF alla 41° edizione di Expo Casa 2025 a Bastia Umbra

Leggi su Laprimapagina.it

In occasione della 41ªdella manifestazione “”, il più grande evento del Centro Italia dedicato all’edilizia, arredamento e risparmio energetico, che si svolge presso il quartiere fieristico “Umbria Fiere” di(PG) dal 1° al 9 marzo, la Direzione Regionale VVF per l’Umbria e il Comando VVF di Perugia, con la collaborazione dell’AssociazioneVigili del Fuoco, hanno allestito uno stand focalizzato sulla prevenzione degli incendi in ambito domestico.Le attività proposte hanno l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui principali rischi domestici, con particolare attenzione agli incidenti più frequenti, e promuovere la cultura della prevenzione. Per i bambini, è stata allestita la “Sicura”, un percorso educativo ideato dsezione di Pistoia dell’ANVVF, dove i più piccoli possono imparare a riconoscere le cause comuni di incidenti e infortuni domestici.