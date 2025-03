Sport.quotidiano.net - Virtus contro Milano Olimpia: arriva il derby d’Italia in una Segafredo Arena soldout

Bologna, 1 marzo 2025 – Latorna i nuovo in campo. Nemmeno il tempo per lasciarsi alle spalle la sfida con l’Olympiacos di Eurolega di ieri sera che già si pensa al prossimo, semplicemente fondamentale, appuntamento di campionato. Dopo la sosta per le nazionali e dall’ultima sfida giocata in coppa Italia, in casasi è tornati con una fitta serie di appuntamenti che nel mese di marzo vedranno le V Nere scendere in campo ogni tre giorni. Stavolta i giorni sono ancor meno, visto che dopo il turno di ieri di Eurolega, domani è già in programma la fondamentale sfida di campionato con l’A7 Armani. A che ora inizia la partita Alle 18.15 in una, già, si gioca il, una confronto che vale tanto, tantissimo per la classifica,seconda conun gradino dietro, ma anche per la consapevolezza che essa potrebbe portare ai bianconeri.