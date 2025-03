Ilgiorno.it - Violenza sessuale su minori. L’allenatore di pallavolo tace. Convalidato l’arresto in carcere

Resta indella squadra femminile di volley di un paese del Varesotto, 53 anni, commerciante di professione, per hobby coach, arrestato martedì scorso dai carabinieri di Varese con l’accusa disu minore, ieri nell’udienza di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Gip del Tribunale di Varese, Marcello Buffa, ha. "Questa vicenda e tante consimili che impattano sull’opinione pubblica sono delicate, sia sul piano delle emozioni che attivano, sia su quello tecnico procedurale – ha detto l’avvocato difensore dell’indagato, Fabrizio Piarulli –. È una complessità che deve essere accolta e governata solo nell’alveo delle regole del procedimento penale, al quale ritengo di dovermi unicamente riferire. Per questa sola ragione, d’intesa con il mio assistito, preferisco non rilasciare dichiarazioni".