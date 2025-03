Ilgiorno.it - Violato il bar Sport. Incursione nel locale. Via cinque slot machine: "Non era mai successo"

Leggi su Ilgiorno.it

BRESSANA BOTTARONE (Pavia)sono sparite dal bardi via Depretis. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, ma soltanto ieri si è saputo che cosa fosse accaduto. Dopo aver forzato una finestra posta sul retro dell’esercizio commerciale, i malviventi sono entrati e se ne sono andati portando via le macchinette che non sono di grandi dimensioni. Di certo le avevano puntate da prima e hanno organizzato nei minimi particolari il colpo. Il bar, infatti, si trova sulla strada principale del paese, immerso tra le case. Bisognava quindi conoscere le abitudini del titolare, ma anche del vicinato in modo da evitare che qualcuno potesse svegliarsi e vedere i malviventi all’opera. È probabile, quindi, che prima del furto sia stato effettuato almeno un sopralluogo per capire esattamente come muoversi.