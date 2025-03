Viola il divieto di avvicinamento, denunciato un giovane a Piombino

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Infrange ildialla persona offesa e ai familiari. È scattato il segnale dal braccialetto elettronico per ilitaliano, già noto alle forze dell’ordine, che hato le prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il ragazzo è statodalla Polizia. Nello specifico, una pattuglia in servizio nel pomeriggio del 28 febbraio ha ricevuto la comunicazione dalla sala operativa di un allarme scattato a causa di un braccialetto elettronico applicato ad un, in seguito allazione della misura di prevenzione deldi(fissato in 500 metri) dalla persona offesa e familiari. Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno beccato il soggetto che, effettivamente, si trovava nelle vicinanze dell’abitazione della persona offesa, luogo a lui interdetto.