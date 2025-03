Iltempo.it - Vinicius si compra un club in Brasile. Ma il socio italiano gli fa causa: salta tutto?

Gioca nel Real Madrid e intantosquadre di calcio in giro per il mondo. Come Neymar e Mbappé, ancheJr ha deciso di iniziare sin da ora una carriera da imprenditore nel calcio, incontrando però i primi problemi e aprendo un nuovo fronte regolamentare di cui la Fifa dovrà necessariamente occuparsi. La storia più recente arriva dal, mediante la società ALL Agenciamento Esportivo, i cui soci sono suo padre e il suo agente Thassilo Soares, ha acquistato la maggioranza della società che controlla l'Athletic, squadra di Sao Joao del Rei che ha raggiunto la Serie B brasiliana dopo una serie di promozioni consecutive dalle categorie inferiori ottenute negli ultimi sei anni. L'Athletic è una delle prime SAF (Sociedade Anônima do Futebol), una società sportiva che può distribuire utili, in base a una legge del 2021.