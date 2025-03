Vini Dop e Igp dominano il mercato | il 586% è al Nord il Veneto traina il settore

Quifinanza.it - Vini Dop e Igp dominano il mercato: il 58,6% è al Nord, il Veneto traina il settore

Ilcolo italiano, con la sua predominanza diDop e Igo, si conferma un asset strategico per l’economia nazionale.Secondo il report La Cantina Italia dell’ICQRF, aggiornato al 31 gennaio 2025, a detenere la maggior parte delle giacenze (il 58,6% su scala nazionale) è ilItalia. Tra tutte le regioni, però, ilè in prima linea nelre il.Questi dati oggi sono importanti soprattutto perché ci permettono di analizzare le tendenze delcercando, di conseguenza, di capire come capitalizzare le risorse, nei mercati nazionale e internazionali, soprattutto per la crescita delle denominazioni emergenti.Unsempre più orientato alla qualità,Dop e IgpI numeri parlano chiaro: il 54,7% del vino detenuto in Italia è Dop, mentre il 26,7% rientra tra iIgp.