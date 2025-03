Ilgiorno.it - Vigevano, caso-Ceffa indagini chiuse: verrà chiesta la revoca dei domiciliari

, 1° marzo 2025 – Leriguardanti la posizione del sindaco di, Andrea, ristretto agli arrestiper il reato di corruzione dallo scorso 28 novembre, si sono concluse. Ne ha dato comunicazione ieri la Procura della Repubblica di Pavia al suo legale, l’avvocato Luca Angeleri. Di fatto non è stata rialcuna proroga il che sta a significare che a giudizio degli inquirenti le prove raccolte sinora sono sufficienti per motivare le accuse e a sfociare in una probabile ridi rinvio a giudizio. Ma anche un fatto importante: la chiusura dellenella sostanza rende impossibile l’inquinamento delle prove o l’eventuale reiterazione del reato, tanto più oggi con i cambiamenti registrati in maggioranza, ragione per la quale sarà presentata una nuova rididella misura restrittiva, già respinta due volte dal Gip di Pavia e una dal Tribunale del Riesame.