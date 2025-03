Internews24.com - Vieri non ha dubbi: «Su Dumfries c’era rigore netto. Di Marco gol da Maradona»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha commentato alcuni episodi caldi della sfida Napoli Inter come il fallo sue il gol di DiDagli studi di DAZN Boboha commentato Napoli Inter, il big match valido per la 27esima giornata di campionato tra la prima e la seconda della classe. La partita di cartello di questo sabato è terminata in pareggio tra diverse polemiche, la squadra di Conte ha rimesso in equilibrio la partita grazie al gol di Billing al 87’ dopo la punizione fantastica di Diche ha aperto le marcature al 22’. L’ex bomber ha posto il focus su alcuni episodi chiave della gara tra cui il fallo sue il gol di Di.GOL DI– «Diha fatto un gol da. nello stadio di».SULLA GESTIONE DELLA ROSA DA PARTE DI SIMONE INZAGHI – «L’Inter ha una grandissima rosa e Inzaghi deve far giocare anche gli altri giocatori.