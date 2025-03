Inter-news.it - Vieri: «Napoli ha più da perdere rispetto all’Inter. Un rischio!»

Christianha presentato-Inter, il big match della ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025 da cui potrebbero scaturire conseguenze decisive per il prosieguo della stagione.IL RAGIONAMENTO – Christiansi è espresso a DAZN nel pre-partita di-Inter. L’ex calciatore italiano si è pronunciato in questi termini: «Se l’Inter vince stasera, i 4 punti di vantaggio sarebbero tantissimi. Sarebbe un grande colpo per i nerazzurri in vista del perseguimento dell’obiettivo di conquistare lo scudetto. Ilha avuto una settimana abbastanza tranquilla per arrivare a questa partita senza troppa pressione. Penso sia fondamentale per loro arrivarci in tranquillità, così da assumere l’atteggiamento giusto nella partita. La mia opinione è che il match sia maggiormente decisivo per ilpiuttosto che per l’Inter, dato che in caso di sconfitta i partenopei si troverebbero a 4 punti dai nerazzurri.