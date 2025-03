Anteprima24.it - VIDEO/ Le accuse al Sindaco Nargi: “Concetti diversi di legalità”

Tempo di lettura: 2 minuti L’esito del Consiglio comunale di ieri sera, quando la maggioranza delLauraha abbandonato l’Aula per non votare una proposta dell’opposizione per la costituzione di una Commissione speciale per la, (LEGGI QUI) ha generato un turbinio di reazioni.Il consigliere Rino Genovese affida ad unle sue considerazioni parlando di “una maggioranza che passata la visibilità istiuzionale quando erano presenti parlamentari e consiglieri regionali, ha subito cambiato atteggiamento, mostrando il suo vero volto, balbettando incomprensibili e patetiche giustificazioni”. Genovese ha quindi accusato la giunta di non avere a cuore i temi legati alla sicurezza e alla, definendo l’atteggiamento della maggioranza come “patetico” e basato su giustificazioni prive di sostanza.