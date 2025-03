Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone scorrevole le principali strade e autostrade dellacosì come anche sulle consolari e sul Raccordo Anulare noi ci sono Infatti criticità da segnalare rimossi anche gli incidenti avvenuti in precedenza sulla A1Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzioneè sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Boccea Selva Candida diamo dunque uno sguardo alle altre notizie per i cantieri sulla A12Civitavecchia fino al 6 per consentire i lavori notturni di manutenzione del cavalcavia Aurelia sarà chiuso lo svincolo di Torrimpietra in entrata versoIII fascia oraria 22:06 del mattino In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo maccarese-fregene infine gli eventi nella capitale domenica ricca di eventi per via dei festeggiamenti del carnevale attive modifiche alla circone deviazione di buste nelle zone interessate cui Piazza dell'esquilino Casalbertone Tor Sapienza particolare attenzione agli spostamenti Anche a causa delle possibili piogge sulla nostrache in queste ore possono essere di carattere intenso Infatti l'allerta meteo dalla Protezione Civile previste Infatti per le prossime ore precipitazioni in particolare sulle zone centro-settentrionali Infine per la giornata di domani è in programma l'edizione 2020 della Mezza MaratonaOstia con partenza da via Cristoforo Colombo altezza Palalottomatica e arrivo a Piazzale Colombo ad Ostia le prime chiusura traffico scatteranno alle 4 di domani mattina e proseguiranno fino alle 16 del pomeriggio il dettaglio delle deviazioni bus delle chiusure stradali sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore dal 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.