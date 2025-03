Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla A1Napoli da Ceprano e Frosinone al momento non si registrano disagi Ma si consiglia prudenza alla guida ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna dove un incidente causa code da Boccea Selva Candida proseguendo interna codema per traffico dallo svincolo per La 24 alla Casilina in carreggiata esterna dall'appia alla Casilina segnaliamo un incidente anche sulla Via dei Laghi all'altezza della via Ariccia Rocca di Papa ci vediamo con gli eventi sportivi nella capitale è in programma per domani l'edizione 2020 5 della Mezza MaratonaOstia con partenza da via Cristoforo Colombo alla Palalottomatica e arrivo a Piazzale Colombo ad Ostia le prime chiusura traffico scatteranno alle 4 di domani mattina e proseguiranno fino alle 16 del pomeriggio il dettaglio delle deviazioni di buste delle stradali sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app per smartphone da Paola CV fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio dellahttps://storage.