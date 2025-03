Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone scorrevole le principali strade e autostrade dellanon ci sono al momento criticità da segnalare diamo uno sguardo Dunque alle altre notizie fine settimana ricco di eventi nella capitale per via dei festeggiamenti di carnevale attive modifiche alla circone deviazione di bus nelle zone interessate tra cui Piazza dell'esquilino Casalbertone Tor Sapienza particolare attenzione agli spostamenti a causa delle possibili piogge sulla nostrache in queste ore possono essere di carattere intenso chiudiamo con gli eventi sportivi è in programma per domani l'edizionedella Mezza MaratonaOstia con partenza da via Cristoforo Colombo altezza Palalottomatica e arrivo a Piazzale Colombo ad Ostia le prime chiusura traffico scatteranno alle 4 di domani mattina e proseguiranno fino alle 6 nel pomeriggio il dettaglio delle deviazioni e buste delle chiusure stradali sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app per smartphone da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della