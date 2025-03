Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 15:25

abbiamo cominci dente sul Urbano della A24 che sta provocando coda all'altezza di Portonaccio in direzione della tangenziale est sul Raccordo Anulare sulle restanti strade autostrade regionali e consolari la circone risulta scorrevole ad eccezione della via Tiburtina dove segnaliamo un incidente all'altezza del raccordo anulare in direzioneal momento non si registrano disagi Ma si consiglia prudenza alla guida diamo uno sguardo alle altre notizie per i cantieri fino al 27 marzo nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino verrà chiusa la complanare della tangenziale est da sotto via Settimio Passamonti fino allo svincolo per La 24 prestare Dunque attenzione alla guida infine il trasporto ferroviario proseguono alcune importanti attività di rinnovo traCasilinaTina Nuovo Salario per consentire l'operatività del cantiere la circone dei treni subirà delle variazioni in particolare saranno interessate le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto L2Tivoli Avezzano fl3Cesano Viterbo fl4Velletri ed infine fl6Cassino possibili modifiche Inoltre per alcuni treni Intercity Intercity notte i termini delle lavorazioni è previsto per il 14 aprile