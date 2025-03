Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità Ben ritrovati alla redazione di Astral infomobilità un servizio in collaborazione con lain apertura sul Raccordo Anulare in esterna code per incidente tra Ardeatine Appia sulla A1 Firenze21 km di coda per lavori tra Orvieto e Fabro direzione Firenze sul tratto Urbano della A24-teramo coda per traffico tra Portonaccio e tangenziale est in direzione centro gli eventi nella capitale questo fine settimana il carnevale entra nel vivo con sfilate di maschere e carri in diversi quartieri in particolare oggi dalle 19 il corteo di carnevale a finocchio percorrerà via Fontana Candida via Rocca Cencia e via Bolognetta Per consentire lo svolgimento della manifestazione sarà possibile temporanei congiure tra oggi e domani alle ore 15 alle ore 17 circa si svolge edizionedel carnevale a Monti Tiburtini tra le strade interessate dalla manifestazione via Benedetti via Rossi e via dei Monti Tiburtini per il bus di 7 linee Cambiamo argomento lo sport è in programma per domani domenica 2 marzo la mezza maratonaostia giunta la cinquantesima edizione che vedrà la partecipazione di atleti circa la partenza da Laura e dopo aver percorso la Colombo arrivo sul litorale nello specifico alle 8:50 è prevista la partenza della gara paralimpica alle 9 quella della gara Sulla distanza di 21 km 97 m e prima chiusura traffico scatteranno a partire dalle 4 del mattino contestualmente bus Tellini di zona subiranno deviazioni passiamo lo sport nella capitale domenica 2 marzo all'Olimpico laHospital Como per il campionato di Serie A calcio d'inizio alle ore 18 la Concetta 10 freni traffico Attiva nelle aree dell'impianto sportivo tutti i dettagli per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico come sulla sul sito alla pagina dedicata infine il meteo prudenza per allerta gialla diramato dalla Protezione Civile deldelle prime ore di questa mattina e per i successivi 18 24 ore sono le precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sulle zone costiere centro-settentrionali da Gaia Marina ma anche dalla redazione di atti e invita per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.