Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di azioni fondi Rita un servizio dellain apertura sulla diramazioneNapoli incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto direzione bivio A1 Firenzeprestare attenzione solo uno Firenzefino ad un km di coda per lavori tra Orvieto e Fabro direzione Firenze sul tratto Urbano della A24-teramo code per traffico tra Portonaccio e tangenziale est in direzione centro su raccordo anulare in carreggiata esterna code per veicolo in panne però senza il puntino sulla Parco dei Principi denti altezza castello di Decima direzione Latina sulla A1-napoli coda di un chilometro per lavori in corso tra Ceprano e Frosinone direzionepassiamo il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delDalle prime ore di questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sulle zone così centro settentrionali gli eventi Nella Capitale tra oggi e domani dalle ore 15 alle ore 17 circa si svolge ledizionidel carnevale a Monti Tiburtini tra le strade interessate dalla manifestazione via Benedetti via Rossi e via dei Monti Tiburtini deviazioni per il bus di 7 linee Cambiamo argomento lo sport è in programma per domani domenica 2 marzo la mezza maratonaOstia giunta la cinquantesima edizione che vedrà la partecipazione di 13000 gradi circa la partenza all'Eur e dopo aver percorso la Colombo arrivo sul litorale nello specifico alle 8:05 è prevista la partenza della gara paralimpica alle 9 quella della gara Sulla distanza di 21 km 97 m le prime chiusura al traffico scatteranno a partire dalle 4 del mattino e contestualmente di zona subiranno deviazioni da Gaia e altre possibilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.