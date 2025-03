Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura un invito alla prudenza per pioggia accompagnate localmente da vento forte sulla A12Tarquinia tra lo svincolo per LaFiumicino e Civitavecchia Porto prestare attenzione e prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civilesono previsti Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18 24 ore precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sulle zone costiere centro settentrionali non ci sono segnani ancora in queste ore sulle strade della capitale e su tutto il territorio regionale gli eventi nella capitale per oggi e domani dalle ore 15 alle ore 17 circa si svolgerà edizioneil carnevale a Monti Tiburtini tra le strade interessate dalla manifestazione via Benedetti via Rossi e via dei Monti Tiburtini deviazioni per il bus di 7 linee Cambiamo argomento lo spot è in programma per domani domenica 2 marzo la mezza maratonaOstia giunta la cinquantesima edizione che vedrà la partecipazione di 13000 atleti circa la partenza dall'Eur ed il percorso da Colombo arrivo sul litorale nello specifico alle 8:50 del mattino è prevista la partenza della gara paralimpica alle 9 quella della gara Sulla distanza di 21 km 97 m e le prime chiusure al traffico scatenano a partire dalle 4 del mattino contestualmente il bus Tellini di zona subiranno deviazioni da Gaia Marina Marchi e della redazione di Astral infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.