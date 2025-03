Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura segnaliamo sulla A24Teramo a seguito della rimozione dell'incidente la riapertura del nodo per la tangenziale est per chi proviene da raccordo anulare ora e meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delsono previste delle ore di questa mattina il per le successive 18 24 ore precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sulle zone costiere centro-settentrionali diamo uno sguardo ai cantieri consentire i lavori notturni di manutenzione del cavalcavia Aurelia chiuso lo svincolo di Torrimpietra in entrata versodal 3 marzo al 6 marzo in fascia oraria 22 del mattino In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo maccarese-fregene infine gli eventi nella capitale questo fine settimana il carnevale entra nel vivo con sfilati di maschere e carri in diversi quartieri oggi dalle 13 alle 19 il corteo di carnevale e finocchio percorrerà via Fontana Candida via Rocca Cencia e via Bolognetta Per consentire lo svolgimento della manifestazione possibili temporali e chiusure da Gaia Marina Marchi e dalla redazione di atti l'infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della