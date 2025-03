Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di altre utilità in servizio dellain apertura segnaliamo sulla 24 a causa di un incidente la chiusura del nodo con la tangenziale est per chi proviene da raccordo anulare non ci sono particolari segnani ancora in queste ore sulle strade della capitale e su tutto il territorio regionale Infine per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio sulle zone costiere centro-settentrionali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati da Gaia Marina monarchie attuali un po' militare tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 diper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.