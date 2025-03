Ilrestodelcarlino.it - Viabilità modificata, ambulanza bloccata

Sono un residente del quartiere Santa Viola a Bologna segnalo la situazione dellanel tratto compreso fra il Pontelungo e via Battindarno (zona ovest) a seguito dell'ordinanza che a partire dal 10 febbraio ha ridotto a una corsi a senso unico il tratto della via Emilia sopra citato,che in numerosi momenti della giornata, oltre che negli orari di punta, impedisce a eventuali mezzi di soccorso di raggiungere numerose vie. Anche giorni fa un'dopo essere rimasta ferma in colonna ha dovuto percorrere un tratto di strada in controsenso. Alessandro Damiani