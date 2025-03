Bresciatoday.it - Via Turati come Abbey Road: il flash mob per l'attraversamento pedonale

Leggi su Bresciatoday.it

Delle strisce pedonali posticce, srotolateun tappeto da una parte all'altra della strada; e i Beatles ad attraversarle, ma in versione "invecchiata": per calcarle devono appoggiarsi a bastoni, tutori e carrozzine. E' questa la scena riprodotta questa mattina da un gruppo di cittadini in via.