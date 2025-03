Anteprima24.it - Verso Benevento-Sorrento, le parole di mister Pazienza: “La squadra ha valori tecnici ma serve la grinta giusta”

Tempo di lettura: 5 minutiPrima conferenza stampa diche ha risposto alle domande dei cronisti in vista di, in programma domani alle 17:30 al “Ciro Vigorito”. Queste le sue: RITIRO – “Abbiamo sfruttato i giorni a Roma dove abbiamo trascorso diverse ore insieme non solo in campo. Ho lavorato con lasull’aspetto mentale che ci vede penalizzati, ma chiaramente anche sugli aspetti tecnico-tattici. Nelle gare disputate qualcosa di buono è stato fatto ma bisogna migliorare in tante cose, non solo in merito ai gol sbagliati”.TESTA – “Faccio una premessa. Provo a fare l’allenatore e non lo psicologo. Cerco di andare sul mio vissuto quando ero calciatore. Lain questo momento come risultati sta vivendo una flessione. Lo dicono i numeri e ne dobbiamo prendere atto.